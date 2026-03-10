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Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка

10 марта 2026 09:57
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Все пути ведут в Новогрудок. Об этом хорошо знают все любители приключений. Отправились в программе «Путевка BY» в путешествие в прошлое, откроем чудо-источник и даже отправимся на конную прогулку!

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка-2

А вы знали, что Святитель Николай Чудотворец – защитник всех туристов?! Именно у него просят благополучия в дороге и во всех делах. Неспроста главный храм новогрудской епархии назван в честь этого небесного покровителя. 

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка-4

Анатолий Герасимук, протоиерей, благочинный церквей Новогрудского округа. Настоятель Свято-Никольского кафедрального собора г. Новогрудка:
Самая дорогая иконочка – это икона Святителя Чудотворца Николая. По милости Божьей, в 2004 году владыка Гурий, находясь в паломнической поездке в городе Бари, привез для новогрудчан великую святыню, частичку мощей святителя и Чудотворца Николая. Наш народ очень любит этого святого.

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка-6

У храма богатая история. Первоначально его возвели из кирпича в форме корабля в 1780 году, как костел Святого Антония при монастыре францисканцев. Меценатами стали Елена Радзивилл и подстольный новогрудский Томаш Войнилович. Когда монастырь ликвидировали, в 1846-м храм передали Православной церкви. 

Святая Роза Лимская явилась прихожанину храма в Кореличах! Узнали историю костела Богоматери Неустанной Помощи.

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка-8

По одной версии, при перестройке позднебарочное здание приобрело черты русско–византийского стиля. По другой, это случилось после пожара в 1852-м. Средства на преображение святыни пожертвовали горожане. Активное участие в реконструкции приняли сыновья Александра II – Николай и Александр. Благодаря им в церкви появились ценная икона святого Николая и Дарохранительница.

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Религия # храмы # Церковь # История # Анастасия Макеева

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