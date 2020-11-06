«Отвечающий всем европейским стандартам». В Беларуси создали аппарат ИВЛ с интеллектуальными режимами работы

Его разрабатывали два года. И он уже успешно проходит испытания.

Автономный, в двух вариациях: с турбиной и без. Удобный интерфейс. Устройство само подстраивается под показатели состояния пациента. В функционале применены мировые стандарты. Наш ИВЛ не уступает по качеству, уверяют специалисты. Расходный материал – маски, трубки – уже выпускают белорусские производители.

Кроме того, отечественные специалисты изготовили и отгрузили уже более 300 мобильных блоков подачи кислорода в стационары. В больницах установлено более двух тысяч дополнительных точек обеспечения кислородом.

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре»