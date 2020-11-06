«Отвечающий всем европейским стандартам». В Беларуси создали аппарат ИВЛ с интеллектуальными режимами работы

Новости Беларуси. Белорусский аппарат ИВЛ с интеллектуальными режимами работы создал «Медтехноцентр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его разрабатывали два года. И он уже успешно проходит испытания.
Новости Беларуси. Белорусский аппарат ИВЛ с интеллектуальными режимами работы создал «Медтехноцентр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его разрабатывали два года. И он уже успешно проходит испытания.
Автономный, в двух вариациях: с турбиной и без. Удобный интерфейс. Устройство само подстраивается под показатели состояния пациента. В функционале применены мировые стандарты. Наш ИВЛ не уступает по качеству, уверяют специалисты. Расходный материал – маски, трубки – уже выпускают белорусские производители.
Кроме того, отечественные специалисты изготовили и отгрузили уже более 300 мобильных блоков подачи кислорода в стационары. В больницах установлено более двух тысяч дополнительных точек обеспечения кислородом.
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Сергей Кравец, главный инженер «Медтехноцентра»:
Учитывая собственное производство и работу в две смены, позволило нам обеспечить лечебные учреждения данными розетками, которые как бы помогли в дальнейшем именно с кислородом, с поддержкой пациентов.
Аппарат искусственной вентиляции легких – данный аппарат более компактный, мобильный, современный, отвечающий всем европейским стандартам и в два раза дешевле, чем зарубежный аналог.
Процесс регистрации завершается, в ближайшее время отечественные аппараты ИВЛ поступят в учреждения здравоохранения.
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