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К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение

10 марта 2026 08:47
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К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение. Об этом было заявлено на совещании в Мингорисполкоме. Такой шаг позволит значительно снизить потребление электроэнергии и повысить безопасность на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение-2

Архитектурная подсветка появится на домах, прилегающих к МКАД, второму транспортному кольцу и третьей линии метро. Планируется установить иллюминацию на улице Мирошниченко, частично на проспекте Партизанском и улице Орловской, на площади Старый Аэропорт. Объемные световые фигуры появятся в парке имени Уго Чавеса, Лошицком парке и в парке имения 900-летия Минска.

# Государственная социальная политика

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