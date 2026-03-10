К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение. Об этом было заявлено на совещании в Мингорисполкоме. Такой шаг позволит значительно снизить потребление электроэнергии и повысить безопасность на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.