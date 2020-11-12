В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы

Новости Беларуси. Масочный режим введен в Минске. Это еще одна мера для сдерживания распространения вируса гриппа и COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь маску обязательно надевать при посещении всех общественных объектов столицы, например, когда заходите в магазин, аптеку, в школу или университет, офис. То же касается и транспорта – наземного, подземного и такси.

Руководители организаций обязаны рекомендовать своим сотрудникам и посетителям использовать маски, они же будут нести ответственность, если просьба не будет выполнена. При этом, если посетитель пренебрегает рекомендацией, руководитель организации в праве принять соответствующие меры.