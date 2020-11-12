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В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы

12 ноября 2020 10:36
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Новости Беларуси. Масочный режим введен в Минске. Это еще одна мера для сдерживания распространения вируса гриппа и COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы-1

Теперь маску обязательно надевать при посещении всех общественных объектов столицы, например, когда заходите в магазин, аптеку, в школу или университет, офис. То же касается и транспорта – наземного, подземного и такси.

Руководители организаций обязаны рекомендовать своим сотрудникам и посетителям использовать маски, они же будут нести ответственность, если просьба не будет выполнена. При этом, если посетитель пренебрегает рекомендацией, руководитель организации в праве принять соответствующие меры.

В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы-4

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:
В контексте данного мероприятия все руководители должны будут какую-то информационную работу со своими посетителями провести, в частности мы говорим и про общественный транспорт, где будут вывешены все объявления для населения, торговые объекты, общественного питания, торговые центры, почтовые отделения, сберкассы и так далее все объекты, куда заходят посетители. Ответственность возложена за выполнение этих мероприятий на руководителей субъектов хозяйствования, в частности в административном кодексе прописано «за нарушение санитарных правил».

В Минске введён масочный режим. Комментарий главного санитарного врача столицы-7

Отметим, что пока масочный режим носит рекомендательный характер. Медики очень рассчитывают на самосознание жителей. Каждый человек за свое здоровье прежде всего отвечает сам. Впрочем, если горожане будут игнорировать масочный режим, может быть введена и персональная административная ответственность.

# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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