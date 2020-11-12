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Больничные теперь смогут выдавать медработники со средним специальным образованием. Решение Минздрава

12 ноября 2020 06:30
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси принял решение, согласно которому больничные теперь могут выдавать и медработники со средним специальным образованием. Это сделано с целью снижения нагрузки на врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больничные теперь смогут выдавать медработники со средним специальным образованием. Решение Минздрава-1

Теперь такие работники смогут выдавать листок нетрудоспособности не более чем на 10 календарных дней. Правда, выдавать больничные могут не все, а только самые высококвалифицированные работники со средним медобразованием.

Пресс-служба Минздрава подчеркивает: решение является обычной практикой, которую применяют в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом.

Больничные теперь смогут выдавать медработники со средним специальным образованием. Решение Минздрава-4

Напомним, Федерация профсоюзов Беларуси также озаботилась загрузкой поликлиник. Ее председатель предложил предоставлять приболевшим работникам пять оплачиваемых дней без больничного.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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