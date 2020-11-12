Больничные теперь смогут выдавать медработники со средним специальным образованием. Решение Минздрава

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси принял решение, согласно которому больничные теперь могут выдавать и медработники со средним специальным образованием. Это сделано с целью снижения нагрузки на врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь такие работники смогут выдавать листок нетрудоспособности не более чем на 10 календарных дней. Правда, выдавать больничные могут не все, а только самые высококвалифицированные работники со средним медобразованием. Пресс-служба Минздрава подчеркивает: решение является обычной практикой, которую применяют в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом.