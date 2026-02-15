Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры

Если научным разработкам, которые оторваны от реальности, – красный свет, то зеленый, а в нашем случае желтый сигнал – у ученых, которые создали новые сорта рапса. Пока западные корпорации пытаются «подсадить» мир на свои семена, наши селекционеры вывели гибриды, которые способны на рекордную масличность. «Орлан», «Кардинал», «Родник» – это технологический суверенитет в чистом виде и основа для прибыли. На неделе Минсельхозпрод заявил, что в 2025-м аграрии принесли в казну 10 миллиардов долларов. Чтобы в следующем году более увесистый финансовый урожай, нужно объединить усилия. Причем это касается не только ученых. Как из каждого гектара выжать максимум? В поля и в лаборатории отправился Глеб Прокофьев.

Премьера от белорусских селекционеров – уже скоро на наших полях. Новый сорт рапса «Орлан», по заверениям ученых, станет аграрным блокбастером – все для этого есть. Во-первых, прокачали устойчивость растения: теперь рапсу не страшны ни морозы, ни засушливая погода, ни специфические заболевания. Урожайность – больше, масличность – выше. А вот где новый сорт не дотягивает, так это высота стебля – гибрид значительно ниже своих предшественников. Но в этом есть свое рациональное зерно.

Ядвига Пилюк, заведующий отделом масличных культур научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Обладает не интенсивным ростом. Осенний период достаточно хорошо, весной. Такой ранний сорт будет раньше созревать. Это тоже полезно для восточных районов.

В центре по земледелию на протяжении 40 лет работают над созданием новых сортов. Здесь даже в кабинетах на подоконниках вместо привычных всем кактусов и бегоний – образцы масличной культуры. Руководитель НИИ лично курирует, например, «Николая», скрупулезно отслеживая его рост. Но это уже, как говорится, известный науке вид. А что касается новичков – им устраивают настоящий стресс-тест. Правда, в тепличных условиях. За каждым растением пристальный контроль. Селекционеры проводят оценку по 67 ключевым параметрам – от устойчивости к болезням до потенциала урожайности. При несоответствии сразу же «бракуют».

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Лабораторные, полевые испытания. На селекцию одного сорта рапса уходят годы. Процесс не быстрый. Не стал исключением и «Орлан»: его путь к производителям занял 10 лет. Остаются только самые перспективные и выносливые гибриды – к слову, на экспериментальных полях их насчитывается больше 1 000.