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Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры

15 февраля 2026 17:58
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Если научным разработкам, которые оторваны от реальности, – красный свет, то зеленый, а в нашем случае желтый сигнал – у ученых, которые создали новые сорта рапса. Пока западные корпорации пытаются «подсадить» мир на свои семена, наши селекционеры вывели гибриды, которые способны на рекордную масличность. «Орлан», «Кардинал», «Родник» – это технологический суверенитет в чистом виде и основа для прибыли.

На неделе Минсельхозпрод заявил, что в 2025-м аграрии принесли в казну 10 миллиардов долларов. Чтобы в следующем году более увесистый финансовый урожай, нужно объединить усилия. Причем это касается не только ученых.

Как из каждого гектара выжать максимум? В поля и в лаборатории отправился Глеб Прокофьев.

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры-2

Премьера от белорусских селекционеров – уже скоро на наших полях. Новый сорт рапса «Орлан», по заверениям ученых, станет аграрным блокбастером – все для этого есть. Во-первых, прокачали устойчивость растения: теперь рапсу не страшны ни морозы, ни засушливая погода, ни специфические заболевания. Урожайность – больше, масличность – выше. А вот где новый сорт не дотягивает, так это высота стебля – гибрид значительно ниже своих предшественников. Но в этом есть свое рациональное зерно.

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры-4

Ядвига Пилюк, заведующий отделом масличных культур научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Обладает не интенсивным ростом. Осенний период достаточно хорошо, весной. Такой ранний сорт будет раньше созревать. Это тоже полезно для восточных районов.

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры-6

В центре по земледелию на протяжении 40 лет работают над созданием новых сортов. Здесь даже в кабинетах на подоконниках вместо привычных всем кактусов и бегоний – образцы масличной культуры. 

Руководитель НИИ лично курирует, например, «Николая», скрупулезно отслеживая его рост. Но это уже, как говорится, известный науке вид. А что касается новичков – им устраивают настоящий стресс-тест. Правда, в тепличных условиях. 

За каждым растением пристальный контроль. Селекционеры проводят оценку по 67 ключевым параметрам – от устойчивости к болезням до потенциала урожайности. При несоответствии сразу же «бракуют».

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры-8

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Лабораторные, полевые испытания. На селекцию одного сорта рапса уходят годы. Процесс не быстрый. Не стал исключением и «Орлан»: его путь к производителям занял 10 лет.

Остаются только самые перспективные и выносливые гибриды – к слову, на экспериментальных полях их насчитывается больше 1 000. 

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры-10

Екатерина Бык, научный сотрудник научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Вот это «Империал». Это достаточно старый, но очень популярный сорт. Многие хозяйства его покупают, приобретают. Нам тоже он очень нравится, потому что в селекционном процессе он нам очень помогает. Мы перевели его на стерильную основу и сейчас пытаемся делать с ним гибрид.

За последние 10 лет белорусские ученые создали 30 сортов рапса, на любой вкус. Одни гибриды подходят для производства масла – в них повышенное содержание олеиновой кислоты, в других много белка – значительное преимущество для кормовых культур. 

Хотя конкуренция на рынке семян недетская, а спрос на белорусскую селекцию стабильно высокий. Только в Шипянах ежегодно получают 120 тонн семян озимого и порядка 30 тонн ярового рапса – чтобы уже потом черные зерна отправить в поля по всей стране. Здесь посевные площади – больше тысячи гектаров. И здесь точно знают: по семенам и всходы.

Подробности в видео.

# Глеб Прокофьев # Сельское хозяйство # Ядвига Пилюк # Национальная академия наук Беларуси

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