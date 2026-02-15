«Снежный снайпер – 2026»! В Раубичах завершились республиканские соревнования по биатлону

О том, как соревнования прошли на этот раз, наш следующий сюжет.

На неделе в «Раубичах» состоялся финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер», где 168 сильнейших ребят со всей страны определяли лучших в трех возрастах. Спортивный праздник – это широкомасштабный проект Президентского спортивного клуба.

Чтобы попасть в финал, ребятам пришлось в течение сезона преодолеть несколько отборных туров. На старте соревнований приняли участия около 20 тысяч ребят со всей страны, в трех возрастах. В главный старт прошло 168 сильнейших. Финал – это всегда очень интересно и интригующе, к слову, и болельщики есть у юных биатлонистов.

Я болею за красивый биатлон, здесь очень круто.

Праздник спорта и биатлона растянулся на три дня. В «Раубичах», как в большой мировой биатлонной тусовке, и горячий чай, и атмосфера, и, конечно, море эмоций.

Погодные условия даже для юных биатлонистов – это задача со звездочкой, в стартовый день небесная канцелярия не заморозила, однако маленький плюс по Цельсию и туман немного усложнили трассу. Но это же и есть спортивная школа жизни.