Как правильно ухаживать за волосами во время холодов: советы от врача и парикмахера

Морозы портят волосы – делают их сечеными и тусклыми, головные уборы электризуют, а недостаток витаминов ухудшает качество шевелюры. Разбираемся, как пережить зиму и сохранить волосы красивыми. Василий Кулик, врач-педиатр:

Ухоженные здоровые волосы, скажем так, сами по себе имеют магическую силу и являются зеркалом функционального состояния всего организма, поэтому за волосами нужно ухаживать.

Отопление в квартирах и домах негативно сказывается на структуре волос, делая их слабыми и ломкими, а сушка феном только усугубляет ситуацию. Выход есть – нужно использовать термозащитные спреи, которые уберегут волосы от критических состояний. Татьяна Баразна, парикмахер-колорист:

Очень важно не выходить на улицу с влажными волосами, т. к. может сокристаллизоваться волос и пойти разрушение изнутри, что приводит к секучести. Рекомендуют делать легкую косу и прятать ее под верхнюю одежду.

Еще один совет с подвохом – носить шапку, ведь иначе голова перемерзнет. Это верно, однако шляпа или берет электризуют волосы и стимулируют выработку кожного сала. Выход есть – следует выбирать головные уборы только из натуральных волокн – шерсти, кашемира, шелка. Ну и, разумеется, использовать кондиционер. Татьяна Баразна:

Очень важно на зимний период иметь питательный шампунь, какие-то термозащитные средства, которые также будут защищать ваши волосы и от минуса. Спреи-кондиционеры должны быть несмываемые, более питательные с липидами, протеинами – то, что именно необходимо в зимний период.

Определить качество уходового средства для волос, даже если оно незнакомо вам, достаточно просто. Можно найти отзывы в интернете или убедиться самостоятельно, проведя незамысловатый тест. Татьяна Баразна:

Это будет именно питание, т. е. спрей-кондиционер должен полностью впитаться в руку, тогда здесь не будет дополнительно пленкообразующих компонентов, которые не очень хорошо будут на перепады температуры. Как вы видите, в ручку все впиталось, ничего не осталось на поверхности.

Что касается липидных масок, я вам покажу одну из них. Вы так же можете проверить, насколько она будет питательна. Если ваша маска будет полностью впитываться в вашу руку, как крем для рук в зимний период, то эта маска будет питательная.

Также стоит понимать, что летом человек получает в разы больше витаминов благодаря солнцу и свежим овощам и фруктам. Зимой же организм ощущает дефицит полезных микро- и макроэлементов и их нужно восполнять. Василий Кулик:

Есть такое понятие – витамины красоты, антиоксидантный комплекс, куда входит витамин А, С и Е, т. е. вот это основные витамины для поддержания красивого состояния и здоровья волос. Сюда же можно отнести витамин D, который имеет очень большое значение, витамины группы В и, конечно, микро-, макроэлементы – это цинк, железо, йод, магний, даже сера.