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Deutsche Bank предложил ввести 5% налога для тех, кто в пандемию работает из дома

12 ноября 2020 14:46
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Новости Германии. Немецкие стратеги Deutsche Bank предлагают ввести налог 5 % для тех, кто в пандемию сохранил доход и работает из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Логика такая: работаешь на удаленке – имеешь доход выше среднего, а деньги на транспорт до офиса и на ланчи – экономишь. Сэкономленные средства можно в виде налогов направить на помощь тем, кто в пандемию потерял свой доход.

Налог такого уровня не предполагает, что положение компаний или работников ухудшится. Они сэкономят больше от сокращения расходов на офис, чем от налогов. Для экономики США такой налог, по подсчетам инвестбанка, принесет дополнительных 48 миллиардов долларов в год. Для Великобритании – 7 миллиардов фунтов стерлингов, для Германии – 15 миллиардов евро.

Больше новостей экономики за 12 ноября здесь.

# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская

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