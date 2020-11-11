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Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?

11 ноября 2020 18:17
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Новости Беларуси. Роль службы крови белорусы в очередной раз по достоинству оценили во время первой волны пандемии коронавируса. Тогда процесс донорства иммунной плазмы специалисты наладили в считанные недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?-1

Безопасность, качество и оперативность заготовки этого компонента крови помогли тяжелым пациентам в борьбе с COVID-19.

Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?-4

Сегодня процесс поставлен на поток. Количество желающих стать донором растет, технические возможности и профессионализм врачей позволяют обеспечить страну запасом спасительной плазмы.

Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?-7

Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Сейчас на хранении около 500 литров ковидной плазмы находится у нас в центре. В морозильных камерах хранится по группам, по резусам, и, в зависимости от потребности, мы размораживаем, проводим процедуру патогенредукции и выдаем в клиники.

Несмотря на пандемию во всем мире, в нашей стране с марта в службе крови не было ни одного сбоя по заявке на компонент крови. Мы даже ушли от дозной заготовки тромбоцитов, заготавливаем аферезным способом. Это дорого, но это качественно, поэтому государственные средства потрачены не зря: потрачены на качественный, безопасный компонент крови.

Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?-10

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# Коронавирус # Здоровье # Алла Новик # Фотофакт

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