Как белорусских школьников учат правилам семейной жизни? Ответили в Академии образования

А во-вторых, сложилось впечатление, будто в нашем обществе либо нет этой проблемы, но тогда бы уголовных дел не было, либо мы еще не до конца поняли, что вкладываем в это понятие. Пожалуй, единственное, в чем сошлись эксперты, все начинается с детских лет, семьи. Снова вложения бесценной базы хотят переложить на школы.

Алена Сырова, политический обозреватель: В понедельник на площадке ток-шоу «По существу» говорили о домашнем насилии. Для себя выделю два любопытных момента. Во-первых, один из спикеров уже за кадром все пытался у меня узнать, с чего мы вдруг решили поднять эту тему.

Людмила Филиппович, начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:

Если говорить о школе сегодня, то для учащихся 9-11 классов у нас разработана программа факультатива «Основы семейной жизни». Факультатив очень интересный. Начиная с 9 класса, он проходит один раз в неделю в течение 35 занятий каждый учебный год.

На этих занятиях факультатива, кроме теоретических моментов, что такое влюбленность, любовь, семья, дети, 50 % этих занятий – это практические упражнения и задания, когда дети учатся решать конфликты, предупреждать конфликты, которые могут возникнуть в семье, отдавать приоритет решению каких-то очень важных супружеских взаимоотношений.

К сожалению, пока мы не можем говорить о том, что это очень большой объем охвата детей, потому что это занятие по выбору учащихся. Перспективы зависят конкретно от учреждения образования, насколько этот факультатив будет преподнесен и анонсирован детям, родителям.

Но я точно думаю и уверена в том, что сегодня руководители учреждения образования понимают ценностную задачу этого факультатива и приложат все усилия к тому, чтобы он действительно был реализован более массовым охватом детей.