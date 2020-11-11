Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?

Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство первой очереди онкодиспансера. Западная область Беларуси – единственная, где нет клиники такого профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство первой очереди онкодиспансера. Западная область Беларуси – единственная, где нет клиники такого профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный проект оценивается в 115 миллионов долларов, из них больше 20 потратят на оборудование только для радиологического корпуса. В нем планируют установить позитронно-эмиссионный томограф для диагностики онкологической патологии. Пока такое сложное и дорогостоящее оборудование есть только в столице. И, кстати, Гродненский онкодиспансер первый в стране, который будет построен комплексно.
Владислав Фролов, главный врач городской клинической больницы № 3 Гродно:
Строится во второй очереди 7 операционных, полная реанимация на 12 койко-мест, палатно-хирургический корпус, мощная диагностическая база, клинико-диагностические лаборатории, диагностические отделения. Все оборудование более прогрессивное, более рациональное, более технологичное, чтобы возможность была выполнять самые высокотехнологичные операции в этом онкодиспансере.
Читайте также:
Для больных коронавирусом заготавливают плазму крови. Сколько её и как она хранится?
«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?