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Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?

11 ноября 2020 19:00
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Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство первой очереди онкодиспансера. Западная область Беларуси – единственная, где нет клиники такого профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?-1

Масштабный проект оценивается в 115 миллионов долларов, из них больше 20 потратят на оборудование только для радиологического корпуса. В нем планируют установить позитронно-эмиссионный томограф для диагностики онкологической патологии. Пока такое сложное и дорогостоящее оборудование есть только в столице. И, кстати, Гродненский онкодиспансер первый в стране, который будет построен комплексно.

Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?-4

Владислав Фролов, главный врач городской клинической больницы № 3 Гродно:
Строится во второй очереди 7 операционных, полная реанимация на 12 койко-мест, палатно-хирургический корпус, мощная диагностическая база, клинико-диагностические лаборатории, диагностические отделения. Все оборудование более прогрессивное, более рациональное, более технологичное, чтобы возможность была выполнять самые высокотехнологичные операции в этом онкодиспансере.

Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?-7

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# Учреждения здравоохранения # Здоровье # Владислав Фролов # Фотофакт

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