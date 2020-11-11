Первый такой в Беларуси. Чем уникален проект Гродненского онкодиспансера?

Масштабный проект оценивается в 115 миллионов долларов, из них больше 20 потратят на оборудование только для радиологического корпуса. В нем планируют установить позитронно-эмиссионный томограф для диагностики онкологической патологии. Пока такое сложное и дорогостоящее оборудование есть только в столице. И, кстати, Гродненский онкодиспансер первый в стране, который будет построен комплексно.