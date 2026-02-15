Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):

Возвращаясь к специальной военной операции в Украине, мы видим, что благодаря таким фашистским действиям украинского правительства, войск, разбрасывания этих «лепестков», гибнут дети. А мало того, если говорить про «лепестки», так это еще мины, которые мимикрируют с окружающей средой, то есть, подстраиваются под цвет, лежат на брусчатке.

Игорь Позняк, ведущий:

Мы же отлично помним ситуацию, когда в зоне соприкосновения во время СВО, когда украинские военные отступали, они буквально сеяли вот эти самые противопехотные мины.

Василий Фатигаров:

Страдать от этого вида оружия в перспективе будут российские дети, потому что Россия по территории занята сейчас украинскими войсками, которые контролирует киевский режим, подобные виды оружия не применяя. Если сейчас, как планируется, конфликт завершится подписанием мирного соглашения, Россия этого хочет, Украина пока на это не идет. То если завершится и дальше будет мир, то страдать будут именно российские дети. Потому что на территории, контролируемой сейчас Киевом, такие виды вооружений русскими войсками не применяются.