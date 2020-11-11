В России создали тест-системы, способные выявить коронавирус при отсутствии симптомов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 51 миллион человек. Почти 1,5 миллиона пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавляют антирейтинг по-прежнему США, за ними следуют Индия и Бразилия. Немногим отстает Европа. В Италии за последние сутки выявлено свыше 35 тысяч новых случаев заражения. Некоторые страны уже не справляются с наплывом пациентов: больных из Франции и Бельгии отправляют в немецкие клиники.

На фоне всплеска заболеваемости многие государства возвращаются к жестким ограничениям. С 11 ноября карантин объявили в Венгрии.