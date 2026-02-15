НАТО не показывает все карты, но сейчас это новая нацистская Германия – Бекман

Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Университета г. Хельсинки:

Вы знаете, Рютте сейчас пропагандист. Он пропагандист НАТО. НАТО, конечно, не показывает все карты. Но НАТО стала сейчас агрессором, главным агрессором, который объединит все мелкие агрессоры Европы. Это просто новая нацистская Германия. Новый Евросоюз – это опаснее нацистской Германии, которая была тогда, потому что сегодня у них есть новые виды оружия. Мы сегодня говорим про мины, но мины это понятно, это старые виды оружия. А НАТО владеет, там же есть ядерное оружие, есть биологическое оружие. В биолабораториях сейчас идет очень активная разработка новых видов биологических оружий. Это именно НАТО сейчас ждет того, что разработка будет готова и потом будут их использовать. Поэтому ситуация очень опасная.