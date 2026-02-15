Визитная карточка «Динамо». Какие перспективы у отечественного биатлона? Поговорили с Ольгой Назаровой

Олимпийские игры – это, пожалуй, самые непредсказуемые спортивные старты. И первые могут стать последними, и последние возвысятся. Биатлонистка Ольга Назарова родилась в спортивной семье. С 2 лет она шла к олимпийским наградам. Ей дважды покорились мировые пьедесталы, и она трижды создавала огромную конкуренцию на главных Играх четырехлетия.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Глаз горел, да?

Ольга Назарова, подполковник, начальник учебно-спортивного отела БФСО «Динамо»:

Я же в этом с детства. Родители увлечены, родители об этом только говорят. Я с 2 лет с этими спортсменами на сборах. Мы с Омска уезжали в Казахстан, там жили в палаточных лагерях. В Казахстане красота же безумная. Понятно, что папа горит этой олимпийской медалью, мама, ну и все.

Юлия Силипицкая:

То есть вас растили уже как олимпийского чемпиона?

Ольга Назарова:

Да. Я любила рисовать. Я в четвертом классе нарисовала картины, пошла в художественную школу, прошла экзамен, и меня взяли. И потом получилось, что надо было туда 40 минут ездить, далеко школа находилась, а тренировки. И я не смогла совмещать, естественно, пошла в спорт.

Мне дали винтовку: стреляй. А куда стрелять, куда целиться, никто же не объяснил. И я весь юниорский возраст вот так вот и стреляла. И потом уже, когда приехала сюда, муж тогда поехал работать в Тюмень на год, а он хорошо разбирался в стрельбе и подгонке оружия. И он мне подогнал оружие. Я начала лежа попадать и начала понимать, как стрелять лежа.

А потом уже через год, наверное, или через два я приехала сюда. И у нас была такая сильная команда: Захаров, он тоже очень сильный в стрельбе, и мой муж. Они в паре работали, и у нас, в принципе, тогда белорусская команда стреляла отлично. И ко мне пришло понимание стрельбы.