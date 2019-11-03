Онкофобия. Почему медики говорят о ней больше, чем о самом раке
Новости Беларуси. Белорусские онкологи делают все возможное, чтобы вылечить, а когда не получается, то продлить жизнь пациенту как можно на более долгое время, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах – это то место, куда не дай бог попасть, но где действительно испытываешь гордость за белорусских медиков.
О тех, кто спасает жизни и кто живет благодаря нашим онкологам, – корреспондент Алена Сырова.
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В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый. Еще 20 лет назад диагноз «рак» был фактически приговором, который и произносить-то было не принято. Сегодня от оконкозаболеваний излечиваются 7 из 10 заболевших.
А если недуг обнаруживают вовремя, на первой или второй стадии, результаты и вовсе впечатляют: до 100 % пациентов преодолевают рубеж «пятилетней выживаемости». В Беларуси мужчинам чаще всего приходится преодолевать рак предстательной железы, женщинам – молочной. Наши врачи всем без исключения помогают бороться за жизнь в девяти специальных клиниках.
Алена Сырова, корреспондент:
Сегодня в РНПЦ в Боровлянах одномоментно проходят лечение около 700 человек из всех уголков Беларуси и зарубежья. При подготовке этого материала мы намеренно не общались с ними – с теми, кто в эти минуты борется с онкологическим заболеванием. Ведь когда человек узнает о своем диагнозе, он старается найти как можно больше информации, прежде всего той, которая обнадежит. Потому в этом материале будут истории и мнения тех, кто уже победил и помогает побеждать рак.
Сейчас, когда белорусские медики достигли хороших показателей (например, мы третьи в мире по эффективности лечения рака мочевого пузыря), обеспечили комфорт пациентам (канули в лету палаты на 8 человек), самое время подумать о тех, кто всегда хочет быть рядом с онкобольным.
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова:
Рак перестал быть смертельной болезнью, а стал хроническим заболеванием – таким же, как и все остальные. Соответственно, требуется, чтобы нахождение в стационаре было более комфортным, чтобы это были палаты одно- , двух-, максимум трехместные. Точно так же комфортно хотят находиться и родственники пациентов. Если раньше они готовы были ночевать в палатках в лесу здесь, рядом с нашим центром, то теперь будет очень комфортабельный пансионат, который не хуже трехзвездочного отеля.
118 номеров, свое кафе и на территории РНПЦ. На неделе пансионат открыли.
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Рассчитан он на родственников пациентов, иностранных специалистов (ежегодно около полутысячи из них приезжают в РНПЦ). Но прежде всего здесь будут жить те, кто в Боровлянах проходят консультации или лечение амбулаторно.
Курс лучевой терапии, например, месяц-полтора. Это значит, что ежедневно нужно приходить или приезжать на 20-минутный сеанс. Даже тем, кто живет в ближайших городах, это накладно, что говорить о жителях других регионов или стран.
Сергей Красный:
Для белорусов, которые приезжают на один-два дня, вообще никаких проблем не составляет. Стоимость одноместного номера сегодня около 40 рублей за сутки.
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Бороться с болезнями белорусские медики будут с помощью передового оборудования.
Здесь государство не экономило и не планирует, об этом неоднократно говорил Президент. Главное требование – техника не должна простаивать.
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Хорошо оснащены должны быть не только столичные центры, но и региональные. Ведь именно от работы, диагностических возможностей зависит, вовремя ли обнаружат рак и приедет ли человек сразу лечиться или будет тратить драгоценное время на переобследование.
Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова:
К нам поступают самые сложные больные со всей страны. Для того, чтобы поставить диагноз, нам приходится две недели думать. Мы ставим заключительную точку, это судьба больных у нас в руках, и больше им уже некуда идти. Никто не едет за рубеж, потому что мы это решаем. В онкологии время решает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, время. Это больше, чем деньги, это жизнь людей.
Олег Суконко:
Совершенно верно, это жизнь.
Систему пообещали в скором времени отладить. Но уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым.
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Сегодня больше, чем о самом раке, медики говорят об онкофобии, вызванной всплеском историй болезней знаменитостей. Страх обнаружить у себя недуг в конечном счете и есть главный враг в успешной борьбе с заболеванием. Именно он оттягивает тот момент, когда пациент обратится к врачу, а болезнь не вступит в третью или четвертую стадию.
А ведь обнаруженный вовремя рак можно вылечить практически у каждого пациента – квалифицированные медики есть, технологии ежедневно совершенствуются, а вдохновляющих на борьбу с недугом примеров вокруг куда больше.