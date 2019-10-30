Александр Лукашенко: «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащён так же, как зарубежный»

Новости Беларуси. Белорусские врачи должны быть обеспечены передовым медицинским оборудованием, а пациенты не должны месяцами ждать очереди на проведение операций. Такие поручения дал Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием

Сегодня, 30 октября, здесь открылся пансионат, где теперь на какое-то время смогут останавливаться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Именно с этого визита главы государства в преддверии 7 ноября стартует неделя подарков. Сохраняя лучшие советские традиции, в Беларуси к этому дню уже принято открывать новые и нужные людям объекты. Четыре года назад Президент был здесь, и тогда его попросили помочь тем, кто ухаживает за больными родственниками и вынужден тратить немалые суммы на проживание. И вот сегодня здание на 118 номеров готово принять нуждающихся. Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»

Кроме того, в ноябре начнет работать новое лечебно-диагностическое отделение. Именно в Боровлянах сегодня оказывают помощь пациентам из всех регионов страны, здесь же сконцентрировано передовое оборудование, технологии и специалисты, в день проводят около сотни операций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее. Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен так же, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника. Глава государства обратил внимание и на то, что научная деятельность медиков должна быть максимально приближена к практике. А главная цель – спасение жизни и увеличение ее продолжительности. В свою очередь государство гарантирует обеспечить всем необходимым. Прежде всего техникой.