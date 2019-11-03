«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удастся ли сократить очереди на онкологические операции? И еще 6 вопросов Владимиру Каранику Еще 20 лет назад диагноз «рак» был фактически приговором, который и произносить-то было не принято. Сегодня от оконкозаболеваний излечиваются 7 из 10 заболевших.

Инна Малаш, онкопсихотерапевт:

С чем ассоциируется рак? У некоторых очень страшные ассоциации. Когда я говорю «сахарный диабет», они говорят «ну, конфетка». У некоторых есть более неприятные, но никто не говорит про смерть. Онкологический пациент пережил какие-то вещи, пережил какую-то деформацию. Он может говорить об этом, не говорить, но, тем не менее, народ видит какие-то изменения, даже чисто внешние. Например, химиотерапия, нет волос. И это вселяет больший страх, чем когда внешних изменений нет.

Инна Малаш онкопсихотерапевт, а еще человек, победивший рак. Именно к ней за помощью обращаются те, кому борьба с болезнью предстоит, и те, у кого она в разгаре или даже позади. «На меня подписываются: «Ой, у тебя всё так на позитиве». Она заболела раком в 29 лет и откровенно рассказывала об этом в Instagram В реалиях, когда о природе заболевания известно немного, чаще всего пациенты пытаются отыскать ответ на вопрос: «Почему я?»

Инна Малаш:

Когда я точно увижу анализ и написано «рак», то мне надо с этим что-то делать. Это есть инфантильная позиция: закрыл глаза, закрыл лицо, и этого не существует. Пока я не обследовался, у меня ничего нет. Очень важно, чтобы каждый человек брал ответственность за свое здоровье на себя. Иногда люди ждут, что кто-то будет заботиться об их теле и здоровье. Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»