Латвия намерена ввести новые ограничения для граждан РБ и РФ

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что Латвия обяжет российских и белорусских граждан сообщать о своем въезде в республику из стран Шенгенской зоны. Об этом пишет ТАСС.

Это обусловлено увеличением числа шенгенских виз для россиян в 2024 году, что беспокоит Ригу. С 2022 года страны Балтии и Польша ограничили въезд россиян с туристическими целями. В Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых – члены ЕС.