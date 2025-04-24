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Латвия намерена ввести новые ограничения для граждан РБ и РФ

24 апреля 2025 11:27
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Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что Латвия обяжет российских и белорусских граждан сообщать о своем въезде в республику из стран Шенгенской зоны. Об этом пишет ТАСС.

Латвия намерена ввести новые ограничения для граждан РБ и РФ-1

Фото: pixabay

Это обусловлено увеличением числа шенгенских виз для россиян в 2024 году, что беспокоит Ригу. С 2022 года страны Балтии и Польша ограничили въезд россиян с туристическими целями. В Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых – члены ЕС.

# Международная политика # Россия

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