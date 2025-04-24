Прямой эфир

Более трети поляков считают, что стали гораздо беднее – социсследование

24 апреля 2025 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более трети поляков считают, что стали гораздо беднее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом рыночных и социальных исследований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трети поляков считают, что стали гораздо беднее – социсследование-2

Его специалистов интересовало, как жители страны оценивают свое материальное состояние, как справляются с инфляцией и ростом цен на продукты питания. Результаты не дают повода для радости. Почти 40 % опрошенных сказали, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом, а 27 % признались, что оно стало намного хуже. Более половины поляков рассказали, что их расходы намного выросли. 45 % респондентов для того, чтобы выжить, стараются планировать собственный бюджет, но вынуждены его превышать.

# Экономический кризис # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Латвии утвердил закон о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
24 апреля 2025 10:34

Президент Латвии утвердил закон о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Минюст Италии не будет выполнять приказ МУС по Путину
24 апреля 2025 10:33

Минюст Италии не будет выполнять приказ МУС по Путину

Зеленский ответил на критику Трампа за непризнание Крыма российским
24 апреля 2025 10:08

Зеленский ответил на критику Трампа за непризнание Крыма российским