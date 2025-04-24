Более трети поляков считают, что стали гораздо беднее – социсследование

Его специалистов интересовало, как жители страны оценивают свое материальное состояние, как справляются с инфляцией и ростом цен на продукты питания. Результаты не дают повода для радости. Почти 40 % опрошенных сказали, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом, а 27 % признались, что оно стало намного хуже. Более половины поляков рассказали, что их расходы намного выросли. 45 % респондентов для того, чтобы выжить, стараются планировать собственный бюджет, но вынуждены его превышать.