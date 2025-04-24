Не менее 400 гр в день – диетолог назвала рекомендуемую норму овощей

Каждый день нужно употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Антонина Стародубова.

В качестве углеводов следует отдавать предпочтение продуктам из цельного зерна: нерафинированные фрукты, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые.

По словам диетолога, источником полноценного белка выступают диетические сорта мяса и птицы (кролик, индейка, цыпленок). Молочные продукты следует выбирать пониженной жирности и обязательно включать в рацион рыбу.

А вот употребление сладостей и кондитерских изделий врач Стародубова советуют свести к минимуму.

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