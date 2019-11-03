Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»

Новости Беларуси. Но все же главное богатство центра, да и всей онкологической сферы Беларуси – медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность» Именно ради них сюда, в центр имени Александрова, за тысячи километров приехала Мингуль Есмагамбетова. До этого она прибегла к помощи и казахских, и израильских специалистов, но помогли ей только здесь.