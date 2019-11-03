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«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий

03 ноября 2019 18:39
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Новости Беларуси. В открытии пансионата при РНПЦ онкологии участвовал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий-1

Четыре года назад глава государства был в РНПЦ с визитом. Тогда его попросили помочь со строительством именно такого объекта, чтобы родственники пациентов не тратили внушительные суммы на жилье в окрестностях. В этот раз Александр Лукашенко снова поинтересовался: чего не хватает центру?

«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий-4

Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:
Ему надо самый современный виварий для того, чтобы заражать мышей, крыс идентичной опухолью, которая у пациента, а затем получать вакцину. У него хорошая молекулярно-генетическая лаборатория, но у него нет вивария. Вот надо виварий бы хороший.

«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий-7

И такой виварий появится, строить начнут уже в 2020 году. Это будет масштабный многофункциональный комплекс, где смогут проводить всевозможные исследования, разработку лекарств и их доклинические тесты на животных.

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«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий-10

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова: 
Параллельно мы планируем лечить самих животных. Это весьма важно с позиции научных исследований, то есть сначала на животных надо проверять все новые методики. Но, кроме того, это еще и определенный рынок услуг для западных стран.

Животные точно так же болеют злокачественными опухолями, методы лечения для них точно такие же, как и для людей. Точно так же химиотерапия, иммунотерапия, те же самые операции, клеточные вакцины – все это проводится и для животных также. На сегодняшний день мы в этом усматриваем определенную нишу. 

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# Онкология # Здоровье # Александр Косинец # Сергей Красный # Фотофакт

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