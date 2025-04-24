​Диетолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак

Отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому. Об этом рассказала диетолог Галина Волкова, информируют РИА Новости.

По словам специалиста, завтракать необходимо в течение 20-40 минут после пробуждения. Если организм через час или два после ночного сна не получает энергию, то он расходует гликоген из печени. Иными словами использует запасной сахар, что вызывает усиление аппетита.

Диетолог объясняет, что полноценным считается завтрак, который содержит белки, жиры и сложные углеводы. Речь идет о крупах, овощах, яйцах, твороге, рыбе и сливочном масле. При этом общий объем съеденного на завтрак рекомендуется выдерживать в рамках 300-400 грамм.