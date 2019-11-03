Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Павел Подберезский, заведующий онкоурологическим отделением Могилевского областного онкологического диспансера:
Делается очень много для развития медицины, в том числе для закупки нового оборудования, внедрения новых технологий. Особенно хорошо это можно понять, если посмотреть, как мы работаем в последние годы. Стало гораздо больше, если говорить про хирургию, лапароскопических операций. Смысл и цель в том, чтобы улучшить качество жизни пациентов.
Павел Подберезский онкоуролог высшей категории, член Европейской, Белорусской и Российской ассоциаций онкоурологов. Именно под его руководством впервые в регионе провели инновационные операции на органах малого таза (почках, мочевом, простате), спасшие тысячи жизней.
«Это связано с изменением нашего образа жизни». Какой вид рака сейчас наиболее распространён
Одна из них – Татьяны Борисенко. Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили жизненно важный орган. Выписали на шестой день после операции.
А ведь еще пару лет назад такой короткий период восстановления был из разряда фантастики. Но все же доктор настаивает: в основе всего – диагностика.
Павел Подберезский:
Плюс хирургии и онкохирургии в том, что ты видишь результат своего лечения. Ты видишь человека, когда он приходит к тебе в отделение – он, конечно, грустный, потому что ему поставили страшный диагноз. И видишь, когда он уходит, – улыбается. Ты чувствуешь, что работаешь не зря.
«На меня подписываются: «Ой, у тебя всё так на позитиве». Она заболела раком в 29 лет и откровенно рассказывала об этом в Instagram