Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел Подберезский, заведующий онкоурологическим отделением Могилевского областного онкологического диспансера: Делается очень много для развития медицины, в том числе для закупки нового оборудования, внедрения новых технологий. Особенно хорошо это можно понять, если посмотреть, как мы работаем в последние годы. Стало гораздо больше, если говорить про хирургию, лапароскопических операций. Смысл и цель в том, чтобы улучшить качество жизни пациентов.

Павел Подберезский онкоуролог высшей категории, член Европейской, Белорусской и Российской ассоциаций онкоурологов. Именно под его руководством впервые в регионе провели инновационные операции на органах малого таза (почках, мочевом, простате), спасшие тысячи жизней.

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Одна из них – Татьяны Борисенко. Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили жизненно важный орган. Выписали на шестой день после операции.