Удастся ли сократить очереди на онкологические операции? И еще 6 вопросов Владимиру Каранику

Новости Беларуси. В том числе об уровне образования белорусских врачей мы поговорили с министром здравоохранения Владимиром Караником, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, не только об этом шла речь. Главной темой стала борьба с онкологическими заболеваниями – насколько Беларусь продвинута в этом отношении. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Степанович, в своих интервью вы неоднократно говорили о том, что количество выздоровевших онкологических пациентов в Беларуси неизменно растет, и нынешние цифры – это не предел. Расскажите, в цепи «профилактика – ранняя диагностика – лечение – реабилитация» какое у нас самое слабое звено, а какое – самое сильное? И что надо сделать для того, чтобы вывести каждое из этих направлений на новый уровень?

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Если брать с точки зрения эффективности как клинической, так и финансовой, это профилактика. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек – это наиболее эффективный способ предотвращения онкологических заболеваний. Следующая по эффективности – это, конечно, ранняя диагностика. Когда заболевание выявляется на начальных стадиях, для абсолютного большинства заболеваний процент излеченности приближается к 100 %. Мы планируем работать во всех этих направлениях. Все-таки продолжать информирование о необходимости и об эффективности профилактики. Мы продолжаем работать с медицинскими работниками с целью повышения их информирования и соблюдения требований всех протоколов. У нас продолжаются пилотные проекты скрининга, где отрабатываются наиболее эффективные методики ранней диагностики без симптомов опухоли, когда человека еще ничего не беспокоит и когда эффект лечения наиболее выражен. Ну и, соответственно, мы и дальше будем заниматься внедрением самых современных методик лечения. Юлия Огнева:

Давайте теперь об излечении. Понятное дело, что оно зависит от многих факторов, и в первую очередь, наверное, от желания пациента вылечиться. Но без современного оборудования, высококвалифицированных врачей и качественных медицинских препаратов вылечиться практически невозможно. Скажите, в этих трех позициях насколько мы в тренде мировом? Владимир Караник:

Мы сохранили централизованное построение онкологической службы еще со времен Советского Союза. Нас иногда за это критиковали. Но на сегодня, когда весь мир обсуждает переход на лечение онкологических пациентов мультидисциплинарной бригадой, в которую входит хирург, химиотерапевт, радиолог и другие специалисты – у нас это реализовано уже сейчас и реализовано было всегда.

Что касается подготовки врачей-онкологов, на сегодняшний момент их в стране не очень много. Достаточно с точки зрения обеспеченности, но мы практически все друг друга знаем, потому что это достаточно узкая специализация. Здесь регулярно проводятся семинары, тренинги. Работает Белорусское общество онкологов, которое раз в месяц проводит свои заседания, где разбираются современные тренды и тенденции. Поэтому с профессионализмом здесь тоже все в порядке. Что касается лекарственной обеспеченности, сегодня вся базовая химеотерапия – процентов 80 – выпускается отечественной промышленностью, проблем с доступом нет. И это препараты, которые по клинической эффективности абсолютно не уступают импортным аналогам. Что касается таргетной терапии, наиболее эффективные препараты, и план централизованных закупок следующего года предполагает, что закупка наиболее эффективных и востребованных таргетных препаратов будет осуществляться Минздравом централизованно на всю страну для того, чтобы обеспечить равный доступ пациентов к данному лечению. Новое направление (то, что сейчас активно обсуждается) иммунотерапия – это, к сожалению, тоже не панацея. Но это определенные показания, и определенный эффект для опухоли легкого, для опухоли мочевого пузыря, естественно, присутствует. Мы тоже участвуем в клиническом испытании, совместной разработке данных препаратов. И мы сегодня с крупными производителями ведем переговоры о подписании программы совместной разделении рисков и разделении стоимости. О том, что компания, скажем так, дает специальные условия для Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить доступ наших пациентов к этим препаратам. Я, конечно, боюсь пока анонсировать и спугнуть эту работу. Но мы надеемся, что иммунотерапия – это самое современное направление – для наших пациентов тоже будет доступна в следующем году.

Есть опухоли, эффективность лечения которых достаточно низкая Юлия Огнева:

А есть ли виды опухолей, которые белорусские онкологи не берутся лечить? Владимир Караник:

Сегодня все методики, которые существуют в мире, представлены в Республике Беларусь. Есть опухоли, эффективность лечения которых достаточно низкая. И она низкая не только у нас, она низкая во всем мире за счет того, что это агрессивные опухоли, которые устойчивы к химиотерапевтическому, лучевому лечению, а прооперировать их удается крайне редко. Юлия Огнева:

В каких случаях вы отправляете пациентов лечиться за рубеж? Или никогда не отправляете? Владимир Караник:

С точки зрения онкологии таких случаев единицы. Препараты, которые позволяют контролировать болезнь, чтобы пациент жил долго и счастливо, – я думаю, это по силам Юлия Огнева:

Во время посещения РНПЦ Президент говорил о своем желании и подарке лучшем (подробнее здесь). Можно ли вообще вылечить рак? Ученые смогут когда-нибудь с этим справиться?

Владимир Караник:

Знаете, если посмотреть вообще новостную ленту, то пожелание Президента было высказано, и к вечеру появилась информация одного из достаточно ведущих российских онкологов, которая говорит, что препаратов, которые позволят вылечить рак, наверное, не предвидится. Но те, которые позволяют контролировать болезнь, чтобы пациент жил долго и счастливо, – я думаю, это по силам. Основное не очередь сама по себе, главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса Юлия Огнева:

Во время посещения РНПЦ была высказана претензия относительно очередей. Как вы можете это прокомментировать? Владимир Караник:

Претензия была высказана не по поводу факта наличия очередей, а по поводу, скажем так, длительности ожидания. И то, действительно, где нам надо работать. И мы это тоже обсуждали, что работать будем за счет выстраивания четкой логистики движения пациентов. Должна быть разноуровневая система оказания помощи. Если эти методики лечения не требуют направления в РНПЦ и могут быть оказаны по месту жительства, они должны там и оказываться. Но единственное условие – это качество. Мы планируем внедрить механизмы аккредитации: медицинское онкологическое учреждение будет аккредитовано под определенный вид помощи. Те же пациенты, которые нуждаются в каких-то уникальных методиках, которые невозможно оказать по месту жительства, должны направляться в РНПЦ онкологии.