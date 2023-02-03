Прямой эфир

Пенсионный возраст породил споры в Польше

03 февраля 2023 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Пенсионный возраст породил споры в Польше. Эксперты уверены, что его необходимо поднять, чтобы поляки не оказались на грани бедности. Однако местные жители придерживаются противоположного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионный возраст породил споры в Польше-1

Согласно данным опроса, проведенного институтом социсследований, почти 50 % горожан считают, что пенсионный возраст, наоборот – должен быть снижен. При этом специалисты продолжают настаивать на одинаковом положении в этом вопросе мужчин и женщин. Местным, опять же, идея не нравится. Всего треть опрошенных поддержали предложение.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Пенсии # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Австрия против вступления Украины в Евросоюз в ускоренном порядке
03 февраля 2023 13:52

Австрия против вступления Украины в Евросоюз в ускоренном порядке

Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции
03 февраля 2023 12:04

Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции

В лондонском зоопарке родился ленивец. Посмотрите на милого малыша
03 февраля 2023 12:03

В лондонском зоопарке родился ленивец. Посмотрите на милого малыша