Новости Польши. Пенсионный возраст породил споры в Польше. Эксперты уверены, что его необходимо поднять, чтобы поляки не оказались на грани бедности. Однако местные жители придерживаются противоположного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным опроса, проведенного институтом социсследований, почти 50 % горожан считают, что пенсионный возраст, наоборот – должен быть снижен. При этом специалисты продолжают настаивать на одинаковом положении в этом вопросе мужчин и женщин. Местным, опять же, идея не нравится. Всего треть опрошенных поддержали предложение.