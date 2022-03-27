Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?
А пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поступают и вовсе опасные сигналы о том, что украинские националисты используют запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Это крайне токсичное вещество.
Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.
В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя. Читайте тут.
– Имя, отчество?
– [Неразборчиво, прим. ред.]
– Должность, звание?
– Замначальника штаба, старший офицер.
– Как здесь оказались?
– Служил.
А это офицер украинской армии. Он тоже пытался покинуть Мариуполь в гражданском, но военные ДНР сработали четко. По словам задержанного, многие националисты сейчас пытаются выйти из окружения под видом местных жителей. Среди украинских войск в Мариуполе немало иностранных наемников. Они оказывают отчаянное сопротивление, хаотично стреляют по городу, пытаясь причинить как можно больший ущерб местному населению.
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– Квартира взломана, они там грелись, получается. Танки стояли во дворах за домом, а они грелись в подъездах. В квартирах бардак сделали. Повыламывали стены, двери. Что, насколько их хватило? А потом еще пошли на пятый этаж, стрельнули.
– Это все Украина делала?
– Ну а кто ж?
Несмотря на постоянные обстрелы Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск. Появились и первые кадры освобожденного аэропорта. На территории комплекса нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена. Тем временем российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.
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На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Во многих городах по-прежнему проблемы с водой, едой и электричеством. В этих непростых условиях российские военные и МЧС продолжают доставлять помощь в пострадавшие районы. Сотни тонн продуктов питания, бутылок с питьевой водой и предметов первой необходимости. Накануне в Гомеле приземлились три Ил-76 из России. Они доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины.
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А в это время Владимир Зеленский ведет переговоры о своем выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». И это уже действительно несмешно. Притом, что накануне Зеленского выдвигали на Нобелевскую премию мира. А ведь для того, чтобы понять, какой награды действительно достойна украинская власть, достаточно хоть раз услышать самих украинцев. Которые, к слову, не стесняются и западных журналистов. Жаль только, что на «Оскаре» этого не покажут.
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