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Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?

27 марта 2022 16:32
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А пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поступают и вовсе опасные сигналы о том, что украинские националисты используют запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Это крайне токсичное вещество.

Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-1

В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя. Читайте тут.

Имя, отчество?
[Неразборчиво, прим. ред.]
Должность, звание?
Замначальника штаба, старший офицер.
Как здесь оказались?
Служил.

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-4

А это офицер украинской армии. Он тоже пытался покинуть Мариуполь в гражданском, но военные ДНР сработали четко. По словам задержанного, многие националисты сейчас пытаются выйти из окружения под видом местных жителей. Среди украинских войск в Мариуполе немало иностранных наемников. Они оказывают отчаянное сопротивление, хаотично стреляют по городу, пытаясь причинить как можно больший ущерб местному населению.

«Под обстрел попали 11 населенных пунктов Республики». Что сказал Басурин о ситуации в ДНР, можно найти здесь.

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-7

Квартира взломана, они там грелись, получается. Танки стояли во дворах за домом, а они грелись в подъездах. В квартирах бардак сделали. Повыламывали стены, двери. Что, насколько их хватило? А потом еще пошли на пятый этаж, стрельнули.
Это все Украина делала?
Ну а кто ж?

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-10

Несмотря на постоянные обстрелы Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск. Появились и первые кадры освобожденного аэропорта. На территории комплекса нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена. Тем временем российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-13

В Гомель доставили 70 тонн гуманитарного груза. Его направят в Киевскую и Черниговскую области. Подробнее.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Во многих городах по-прежнему проблемы с водой, едой и электричеством. В этих непростых условиях российские военные и МЧС продолжают доставлять помощь в пострадавшие районы. Сотни тонн продуктов питания, бутылок с питьевой водой и предметов первой необходимости. Накануне в Гомеле приземлились три Ил-76 из России. Они доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины.

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?-16

В ЕС нет четкого понимания, как действовать дальше. Чем закончился саммит НАТО для Украины? Читать здесь.

А в это время Владимир Зеленский ведет переговоры о своем выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». И это уже действительно несмешно. Притом, что накануне Зеленского выдвигали на Нобелевскую премию мира. А ведь для того, чтобы понять, какой награды действительно достойна украинская власть, достаточно хоть раз услышать самих украинцев. Которые, к слову, не стесняются и западных журналистов. Жаль только, что на «Оскаре» этого не покажут.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Владимир Зеленский # Фотофакт

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