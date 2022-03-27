Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?

А пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поступают и вовсе опасные сигналы о том, что украинские националисты используют запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Это крайне токсичное вещество. Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя. Читайте тут. – Имя, отчество?

– [Неразборчиво, прим. ред.]

– Должность, звание?

– Замначальника штаба, старший офицер.

– Как здесь оказались?

– Служил.

А это офицер украинской армии. Он тоже пытался покинуть Мариуполь в гражданском, но военные ДНР сработали четко. По словам задержанного, многие националисты сейчас пытаются выйти из окружения под видом местных жителей. Среди украинских войск в Мариуполе немало иностранных наемников. Они оказывают отчаянное сопротивление, хаотично стреляют по городу, пытаясь причинить как можно больший ущерб местному населению. «Под обстрел попали 11 населенных пунктов Республики». Что сказал Басурин о ситуации в ДНР, можно найти здесь.

– Квартира взломана, они там грелись, получается. Танки стояли во дворах за домом, а они грелись в подъездах. В квартирах бардак сделали. Повыламывали стены, двери. Что, насколько их хватило? А потом еще пошли на пятый этаж, стрельнули.

– Это все Украина делала?

– Ну а кто ж?

Несмотря на постоянные обстрелы Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск. Появились и первые кадры освобожденного аэропорта. На территории комплекса нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена. Тем временем российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.