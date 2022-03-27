Прямой эфир

В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя

27 марта 2022 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя-1

Как вы смогли выйти из Мариуполя?
Пешком.
Вот так везли?
Да.
Как вас зовут?
Михаил.
И сколько вам лет?
69.

В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя-4

У этого мужчины нет ног. Вывезти его из осажденного националистами Мариуполя жена смогла лишь в продуктовой тележке из супермаркета. До этого они всей семьей месяц жили в подвале, а еду готовили на костре. Выйти из города, как и тысячам других беженцев, им помогли военные ДНР.

Читайте также:

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?

В ЕС нет четкого понимания, как действовать дальше. Чем закончился саммит НАТО для Украины?

Басурин о ситуации в ДНР: «Под обстрел попали 11 населенных пунктов Республики»

# Международная политика # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?
27 марта 2022 16:32

Зеленский хочет выступить на «Оскаре», 4 миллиона украинцев уже стали беженцами. Что происходит в зоне конфликта?

«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу
27 марта 2022 16:30

«Кризис больше сложился в головах». Михаил Беляев о том, откуда появился ажиотаж на офисную бумагу

Недалеко от филиппинской столицы проснулся вулкан. Ведётся эвакуация жителей в округе
27 марта 2022 11:42

Недалеко от филиппинской столицы проснулся вулкан. Ведётся эвакуация жителей в округе