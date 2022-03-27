В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя

Пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.
– Как вы смогли выйти из Мариуполя?
– Пешком.
– Вот так везли?
– Да.
– Как вас зовут?
– Михаил.
– И сколько вам лет?
– 69.
У этого мужчины нет ног. Вывезти его из осажденного националистами Мариуполя жена смогла лишь в продуктовой тележке из супермаркета. До этого они всей семьей месяц жили в подвале, а еду готовили на костре. Выйти из города, как и тысячам других беженцев, им помогли военные ДНР.
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