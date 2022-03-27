В продуктовой тележке. Жена вывезла мужчину без ног из осаждённого Мариуполя

Пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около четырех миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

– Как вы смогли выйти из Мариуполя?

– Пешком.

– Вот так везли?

– Да.

– Как вас зовут?

– Михаил.

– И сколько вам лет?

– 69.