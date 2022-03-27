За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы

К ситуации в Украине. Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.