За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы

К ситуации в Украине. Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ситуации в Украине. Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинская армия открывала огонь по территории ДНР не менее 5 раз. Российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Во многих городах по-прежнему проблемы с водой, едой и электричеством. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Кроме того, российские военные продолжают круглосуточно обеспечивать безопасный выход беженцев. За сутки из Херсонской области эвакуировали почти 100 граждан Украины, России и Молдовы.
Читайте также:
«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий
Силы ЛНР освободили уже 93% территории республики. Итоги 30-го дня специальной военной операции в Украине
ДНР и ЛНР при поддержке России продолжают освобождение территорий. Под контролем 132 населенных пункта