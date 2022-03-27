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За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы

27 марта 2022 07:15
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К ситуации в Украине. Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы-1

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинская армия открывала огонь по территории ДНР не менее 5 раз. Российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.  

За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы-4

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Во многих городах по-прежнему проблемы с водой, едой и электричеством. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Кроме того, российские военные продолжают круглосуточно обеспечивать безопасный выход беженцев. За сутки из Херсонской области эвакуировали почти 100 граждан Украины, России и Молдовы.  

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# Международная политика # Фотофакт

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