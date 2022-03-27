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Басурин о ситуации в ДНР: «Под обстрел попали 11 населённых пунктов республики»

27 марта 2022 16:44
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А пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около 4 миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поступают и вовсе опасные сигналы о том, что украинские националисты используют запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Это крайне токсичное вещество.

Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

Басурин о ситуации в ДНР: «Под обстрел попали 11 населённых пунктов республики»-1

Обстрелы не прекращаются не только в Мариуполе, но и в других районах. За последние сутки украинская армия десятки раз открывала огонь по территории ДНР. Под обстрел попал и Донецк. ВСУ выпустили около сотни боеприпасов, в том числе из «Градов». При обстрелах пострадали 20 мирных жителей.

Басурин о ситуации в ДНР: «Под обстрел попали 11 населённых пунктов республики»-4

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:
За прошедшие сутки противник выпустил более 412 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 122 миллиметра, минометом калибра 120 миллиметров. Под обстрел попали 11 населенных пунктов Республики. В результате украинской агрессии 20 мирных жителей получили ранения. Повреждены 22 жилых дома, 1 объект гражданской инфраструктуры. Материалы по факту ранения гражданских лиц и повреждения инфраструктуры передано представителю международных правозащитных организаций, а также в генеральную прокуратуру для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования Вооруженных сил Украины.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Эдуард Басурин # Фотофакт

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