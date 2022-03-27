Басурин о ситуации в ДНР: «Под обстрел попали 11 населённых пунктов республики»

А пока западные политики обсуждают Украину на всевозможных саммитах и во всевозможных форматах, там продолжают гибнуть люди. Около 4 миллионов уже стали беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поступают и вовсе опасные сигналы о том, что украинские националисты используют запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Это крайне токсичное вещество. Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в зоне конфликта.

Обстрелы не прекращаются не только в Мариуполе, но и в других районах. За последние сутки украинская армия десятки раз открывала огонь по территории ДНР. Под обстрел попал и Донецк. ВСУ выпустили около сотни боеприпасов, в том числе из «Градов». При обстрелах пострадали 20 мирных жителей.