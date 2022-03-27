Мариуполь переходит под контроль вооружённых сил ДНР и российских войск. Вот что говорит об операции Конашенков

В зоне конфликта ситуация остается непростой. Известно, что Мариуполь постепенно переходит под контроль вооруженных сил ДНР и российских войск. Уже появились первые кадры освобожденного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его территории нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинская армия открывала огонь по территории ДНР не менее 10 раз. Под обстрел попал и Донецк. ВСУ использовали около 50 единиц боеприпасов, в том числе мины и «Грады». Российская армия продолжает наступление. Ударами высокоточного оружия уничтожены украинские склады с боеприпасами и вооружением.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Во многих городах по-прежнему проблемы с водой, едой и электричеством.

Читайте также:

За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы

Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине

Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз»