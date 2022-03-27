В Гомель доставили 70 тонн гуманитарного груза. Его направят в Киевскую и Черниговскую области

Около 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины 26 марта были доставлены в Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его привезли три самолета военно-транспортной авиации России. Известно, что помощь собирали во всех регионах России. В организации сбора и отправки принимали участие как простые жители, так и сотрудники госучреждений. Теперь груз, уже в составе гуманитарных колонн, направят в населенные пункты Украины, расположенные в Киевской и Черниговской областях.