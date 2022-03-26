Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине

В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий (здесь подробности).

Спустя месяц после начала спецоперации в Минобороны России подвели ее предварительные итоги. Как было заявлено, она идет строго по утвержденному плану. Основные задачи первого этапа выполнены. У Украины больше нет военного флота, авиации и средств ПВО. Блокированы крупнейшие города страны.