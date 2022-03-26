Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине
В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий (здесь подробности).
Спустя месяц после начала спецоперации в Минобороны России подвели ее предварительные итоги. Как было заявлено, она идет строго по утвержденному плану. Основные задачи первого этапа выполнены. У Украины больше нет военного флота, авиации и средств ПВО. Блокированы крупнейшие города страны.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России:
Изначально мы и не планировали штурм этих городов, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса.
На территориях, которые уже полностью перешли под контроль российских военных, начали налаживать мирную жизнь. В Херсонской области и на юге Запорожской формируются новые военно-гражданские администрации, началась трансляция российского телевидения и вводятся в обращение российские рубли.
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