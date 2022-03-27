В ЕС нет чёткого понимания, как действовать дальше. Чем закончился саммит НАТО для Украины?

Ситуация в Украине остается напряженной, и даже многочисленные военные саммиты, прошедшие на неделе в Европе, не принесли Киеву ожидаемой поддержки. А саммит НАТО в Брюсселе и вовсе показал истинное лицо коллективного Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Украины выглядел откровенно плохо. Он общался по видеосвязи. Зато его западные партнеры не скрывали улыбок и приятных эмоций от встречи единомышленников. По ходу встречи настроение Зеленского так и не поднялось.

Саммит НАТО для Украины оказался откровенно пустым. Киеву пришлось в очередной раз признать, что дорога в Альянс закрыта. Тогда Зеленский призывал хотя бы поделиться новом вооружением, но внятного ответа не последовало. Борис Джонсон сказал, что Великобритания подумает над такой просьбой, но трудности с доставкой определенно есть. На Европу давят еще и санкции России в отношении расчетов за газ. Так что в ЕС пока нет четкого понимания, как действовать дальше.

Свое слово вставил и Джо Байден, которого уже критикуют даже свои за то, что он не умеет держать язык за зубами.