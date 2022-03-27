В ЕС нет чёткого понимания, как действовать дальше. Чем закончился саммит НАТО для Украины?
Ситуация в Украине остается напряженной, и даже многочисленные военные саммиты, прошедшие на неделе в Европе, не принесли Киеву ожидаемой поддержки. А саммит НАТО в Брюсселе и вовсе показал истинное лицо коллективного Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Украины выглядел откровенно плохо. Он общался по видеосвязи. Зато его западные партнеры не скрывали улыбок и приятных эмоций от встречи единомышленников. По ходу встречи настроение Зеленского так и не поднялось.
Саммит НАТО для Украины оказался откровенно пустым. Киеву пришлось в очередной раз признать, что дорога в Альянс закрыта. Тогда Зеленский призывал хотя бы поделиться новом вооружением, но внятного ответа не последовало. Борис Джонсон сказал, что Великобритания подумает над такой просьбой, но трудности с доставкой определенно есть. На Европу давят еще и санкции России в отношении расчетов за газ. Так что в ЕС пока нет четкого понимания, как действовать дальше.
Свое слово вставил и Джо Байден, которого уже критикуют даже свои за то, что он не умеет держать язык за зубами.
Байден заявил, цитата, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Такие высказывания расценили, как фактический призыв к свержению власти в России. Но на этом Байден не успокоился и на встрече с американскими солдатами в Польше намекнул, что они отправятся воевать в Украину. Все это пока лишь между строк, но цель понятна. США делают все, чтобы конфликт продолжался, а мирные переговоры завершились. Все на алтарь идеи однополярного мира и американской гегемонии. И все средства в этой войне для Байдена, как показывает история, хороши. Это отсылка к событиям 1999 года в Югославии, когда страны НАТО бомбили Белград. А автором этого смертоносного предложения как раз выступал нынешний глава Белого Дома. И, кажется, что он этим гордится.
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