За жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи. Что происходит в Казани спустя сутки после трагедии?
Новости России. Шестеро в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Общее число пострадавших в результате ЧП в Казани возросло до 23-х. Так, все больше подробностей приходят из столицы Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая в республике – день траура после ужасной трагедии в школе, где в результате стрельбы погибли 9 человек.
«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», – эти слова Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил в соболезновании родным и близким погибших и всем жителям Татарстана.
Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани
Ильназ Галявиев. 19-летний парень, бывший ученик казанской школы и до всех событий обычный, казалось бы, студент. Но сегодня о нем говорят совсем другие вещи. Сейчас стрелявший находится под следствием. Тем временем, за жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи, во всех школах усилены меры безопасности.
Какие еще подробности известны к этому часу? Знает Кристина Федорович.
Простились. На этих кадрах – с 14-летними ребятишками. Они были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. В тот самый, куда вчера утром зашел с оружием Ильназ Галявиев. Они же были первыми убиты. Самое страшное для родителей – хоронить своих же детей.
Середина урока. К нам в класс забежала учительница и быстро закрыла класс, потом она объяснила, что произошло, то, что в школу зашли люди с дробовиком… Потом директриса по громкой связи объявила, что нужно закрыться и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса, у многих детей была истерика, послышались 13-15 выстрелов.
Учительница начала держать дверь, у нас не было ключа. И сказала бежать. Мы сидели на первом этаже, окна за решеткой и прямо на замок закрыты. Одно окно было открыто и мы все повалились туда. Мы прямо на друг дружку падали, на меня девочка упала.
Погибли еще пятеро школьников – все учащиеся 8 класса (3 мальчика и 2 девочки) – и двое взрослых. Учительница английского Эльвира Игнатьева. Чтобы спасти детей, девушка попыталась закрыть дверь в класс, но судьбу преподавателя решил выстрел.
А это вахтер школы и его супруга, классный руководитель стрелявшего. Четыре года назад Ильназ Галявиев покинул стены этого учебного заведения в статусе выпускника. 62-летний вахтер одним из первых принял удар на себя. Услышав звонок, который раздался раньше времени, мужчина вышел в коридор и встретил нападавшего. Пули попали в голову, в живот, раздробили кости таза. За его жизнь борются медики.
Выстрелы, взрыв, мольбы о помощи, крики родителей и только одно желание – чтобы все остались живы. Увы, так не вышло. Ранены еще 23 человека. У 12 школьников пулевые ранения. Было решено: 9 пострадавших нужно перевезти на лечение в Москву. Так, самолет приземлился в столице России. Для того чтобы сделать возможной транспортировку 10-летнего Арслана, его пришлось ввести в искусственную кому. Борт оборудовали специальными медицинскими модулями.
Тем временем 19-летний молодой человек, устроивший стрельбу, признался силовикам в содеянном. Дома у него изъяли вещества для приготовления взрывчатки. На учете полиции никогда не состоял, да и излишнего внимания не привлекал, разве что частенько жаловался на сильные головные боли. Семья считалась благополучной. Ильназ Галявиев после окончания 9 классов этой же самой 175 школы, поступил в колледж на программиста. В апреле он не явился на экзамены, за что был отчислен. И буквально спустя два дня получил разрешение на хранение оружия, ну а дальше… 11 мая 9:20 утра – прозвучали первые выстрелы.
«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани
Это кадры первого допроса, если таковым его можно назвать. Стрелявший словно бьется в конвульсиях. Кричит, что осознал себя богом. Именно под таким названием Ильназ Галявиев создал Telegram-канал, где накануне утром и выложил пост с подписью: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».
Стрелявшему в 2020 году поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Да и сегодня при допросе он вел себя неадекватно. По данным следствия, в казанской школе он сделал не менее 17 выстрелов. Галявиев на скамье подсудимых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Пережить общее горе, кажется, пришел весь город. Это нескончаемый поток, даже ночью. Люди на месте спонтанно возникшего мемориала оставляют игрушки, цветы, записки. Скорбит вся страна. В этой ситуации равнодушным не остается никто. Даже службы такси доставляют пассажиров до места трагедии за символичный один российский рубль.
В самой Казани сегодня во всех школах не было занятий, а все учебные заведения России перешли на особый режим работы. Так, во Владивостоке с 12 мая запретили пропускать в образовательные учреждения всех посторонних лиц. Вход только после предъявления документа. Где-то уже идут проверки, в частности смотрят, исправно ли оборудование на постах охраны. Там должны быть кнопки вызова групп реагирования как стационарные, так и переносные. Ведь ни в чем неповинные люди страдать не должны, а вот преступники по закону ответить обязаны.
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