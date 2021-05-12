За жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи. Что происходит в Казани спустя сутки после трагедии?

Новости России. Шестеро в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Общее число пострадавших в результате ЧП в Казани возросло до 23-х. Так, все больше подробностей приходят из столицы Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая в республике – день траура после ужасной трагедии в школе, где в результате стрельбы погибли 9 человек. «Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», – эти слова Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил в соболезновании родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани Ильназ Галявиев. 19-летний парень, бывший ученик казанской школы и до всех событий обычный, казалось бы, студент. Но сегодня о нем говорят совсем другие вещи. Сейчас стрелявший находится под следствием. Тем временем, за жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи, во всех школах усилены меры безопасности. Какие еще подробности известны к этому часу? Знает Кристина Федорович.

Простились. На этих кадрах – с 14-летними ребятишками. Они были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. В тот самый, куда вчера утром зашел с оружием Ильназ Галявиев. Они же были первыми убиты. Самое страшное для родителей – хоронить своих же детей.

Середина урока. К нам в класс забежала учительница и быстро закрыла класс, потом она объяснила, что произошло, то, что в школу зашли люди с дробовиком… Потом директриса по громкой связи объявила, что нужно закрыться и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса, у многих детей была истерика, послышались 13-15 выстрелов.

Учительница начала держать дверь, у нас не было ключа. И сказала бежать. Мы сидели на первом этаже, окна за решеткой и прямо на замок закрыты. Одно окно было открыто и мы все повалились туда. Мы прямо на друг дружку падали, на меня девочка упала.

Погибли еще пятеро школьников – все учащиеся 8 класса (3 мальчика и 2 девочки) – и двое взрослых. Учительница английского Эльвира Игнатьева. Чтобы спасти детей, девушка попыталась закрыть дверь в класс, но судьбу преподавателя решил выстрел.

А это вахтер школы и его супруга, классный руководитель стрелявшего. Четыре года назад Ильназ Галявиев покинул стены этого учебного заведения в статусе выпускника. 62-летний вахтер одним из первых принял удар на себя. Услышав звонок, который раздался раньше времени, мужчина вышел в коридор и встретил нападавшего. Пули попали в голову, в живот, раздробили кости таза. За его жизнь борются медики.

Выстрелы, взрыв, мольбы о помощи, крики родителей и только одно желание – чтобы все остались живы. Увы, так не вышло. Ранены еще 23 человека. У 12 школьников пулевые ранения. Было решено: 9 пострадавших нужно перевезти на лечение в Москву. Так, самолет приземлился в столице России. Для того чтобы сделать возможной транспортировку 10-летнего Арслана, его пришлось ввести в искусственную кому. Борт оборудовали специальными медицинскими модулями.

Тем временем 19-летний молодой человек, устроивший стрельбу, признался силовикам в содеянном. Дома у него изъяли вещества для приготовления взрывчатки. На учете полиции никогда не состоял, да и излишнего внимания не привлекал, разве что частенько жаловался на сильные головные боли. Семья считалась благополучной. Ильназ Галявиев после окончания 9 классов этой же самой 175 школы, поступил в колледж на программиста. В апреле он не явился на экзамены, за что был отчислен. И буквально спустя два дня получил разрешение на хранение оружия, ну а дальше… 11 мая 9:20 утра – прозвучали первые выстрелы. «Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

Это кадры первого допроса, если таковым его можно назвать. Стрелявший словно бьется в конвульсиях. Кричит, что осознал себя богом. Именно под таким названием Ильназ Галявиев создал Telegram-канал, где накануне утром и выложил пост с подписью: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».

Стрелявшему в 2020 году поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Да и сегодня при допросе он вел себя неадекватно. По данным следствия, в казанской школе он сделал не менее 17 выстрелов. Галявиев на скамье подсудимых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.