«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе

Новости России. В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей». Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Президент также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии (подробнее здесь).