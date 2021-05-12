Прямой эфир

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе

12 мая 2021 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей». Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Президент также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии (подробнее здесь).

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе-1

В знак скорби о жертвах по всей России образовались своеобразные мемориалы. Жители несут цветы, игрушки и свечи. 12 мая состоятся похороны погибших.

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе-4

Это всеобщее горе, беда такая. Мы должны все задуматься, чтобы все были в безопасности: и дети, и все. Каждый должен подумать, что должен он именно сделать для этого.

Хронология трагических событий в казанской школе – читайте здесь.

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе-7

Напомним, 11 мая вооруженный 19-летний парень вошел в здание школы, взорвал самодельное взрывное устройство, ранил двух сотрудников и пошел убивать остальных. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе-10

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

В связи с трагедией принято решение ужесточить контроль над продажей и регистрацией огнестрельного оружия в России. Предложение о соответствующих поправках одобрил Комитет Госдумы страны.

Читайте также:

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»

«Велел ребятам выйти из-за парт, сесть вдоль задней стены». Учитель из Казани о том, что происходило в классе во время стрельбы

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец

# Стрельба # Рустам Минниханов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ признала особо опасным индийский штамм коронавируса с тройной мутацией
12 мая 2021 10:15

ВОЗ признала особо опасным индийский штамм коронавируса с тройной мутацией

За отмену Олимпиады в Токио выступили почти 60% жителей
12 мая 2021 10:01

За отмену Олимпиады в Токио выступили почти 60% жителей

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон
12 мая 2021 09:59

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон