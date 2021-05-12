«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе
Новости России. В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей». Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Президент также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии (подробнее здесь).
В знак скорби о жертвах по всей России образовались своеобразные мемориалы. Жители несут цветы, игрушки и свечи. 12 мая состоятся похороны погибших.
Это всеобщее горе, беда такая. Мы должны все задуматься, чтобы все были в безопасности: и дети, и все. Каждый должен подумать, что должен он именно сделать для этого.
Хронология трагических событий в казанской школе – читайте здесь.
Напомним, 11 мая вооруженный 19-летний парень вошел в здание школы, взорвал самодельное взрывное устройство, ранил двух сотрудников и пошел убивать остальных. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.