Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

Соболезнование родным и близким погибших и всем жителям Татарстана от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей.

От имени белорусского народа и себя лично направляю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также пожелаю скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.