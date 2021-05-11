Прямой эфир

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

11 мая 2021 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Соболезнование родным и близким погибших и всем жителям Татарстана от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей.

От имени белорусского народа и себя лично направляю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также пожелаю скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.

# Стрельба # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли
11 мая 2021 12:41

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли

Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров
11 мая 2021 12:37

Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек
11 мая 2021 11:36

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек