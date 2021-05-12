«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал

Новости Беларуси. К тому ужасу, который произошел в Казани, не остаются равнодушны белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая они несут цветы к главному входу посольства России в Минске.

На Нововиленской в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал.

Цветы, лампады, детские игрушки – люди соболезнуют и молчаливо прощаются с теми, кто погиб.

Мы, конечно же, скорбим и, конечно же, переживаем. Нам очень искренне жаль. Мы плачем. Это все печально.

Когда мы увидели и услышали о такой страшной трагедии в Казани, когда в мирное время погибают детки, погибают их учителя – это, конечно, очень страшно. И сегодня мы в моем лице, от всей пионерской организации хотим высказать слова скорби. И только сил, только, наверное, какого-то мужества близким, кто потерял детей.

Алексей Маскалев, пресс-атташе посольства России в Беларуси:

Приходят просто люди неравнодушные, которые выражают свои соболезнования. Мы очень признательны и понимаем также, что те даже, кто и не пришел, абсолютно с таким же чувством, с такими же мыслями сейчас к этой трагедии все относятся. В посольство поступает очень много звонков, приходят письма на электронную почту. Все это внимательно обрабатывается, все это принимается, естественно. Кто, если хочет написать, мы будем готовы все это принять.