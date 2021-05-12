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«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал

12 мая 2021 15:38
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Новости Беларуси. К тому ужасу, который произошел в Казани, не остаются равнодушны белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая они несут цветы к главному входу посольства России в Минске.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-1

На Нововиленской в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-4

Цветы, лампады, детские игрушки – люди соболезнуют и молчаливо прощаются с теми, кто погиб.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-7

Мы, конечно же, скорбим и, конечно же, переживаем. Нам очень искренне жаль. Мы плачем. Это все печально.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-10

Когда мы увидели и услышали о такой страшной трагедии в Казани, когда в мирное время погибают детки, погибают их учителя – это, конечно, очень страшно. И сегодня мы в моем лице, от всей пионерской организации хотим высказать слова скорби. И только сил, только, наверное, какого-то мужества близким, кто потерял детей.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-13

Алексей Маскалев, пресс-атташе посольства России в Беларуси:
Приходят просто люди неравнодушные, которые выражают свои соболезнования. Мы очень признательны и понимаем также, что те даже, кто и не пришел, абсолютно с таким же чувством, с такими же мыслями сейчас к этой трагедии все относятся. В посольство поступает очень много звонков, приходят письма на электронную почту. Все это внимательно обрабатывается, все это принимается, естественно. Кто, если хочет написать, мы будем готовы все это принять.

«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал-16

От трагедии в Казани не смогли остаться в стороне и в Бресте. К российскому консульству, что на улице Пушкинской, люди приносят живые цветы, игрушки, зажигают лампадки в знак солидарности и сопереживания семьям пострадавших.

# Стрельба # общество # Алексей Маскалев # Фотофакт

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