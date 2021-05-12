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В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе

12 мая 2021 06:14
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Новости России. Траур по жертвам жуткой трагедии в Казани объявлен 12 мая в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе.

В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе-1

Погибли девять человек – семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице в тяжелом состоянии.

После массового убийства в Казани введен режим контртеррористической операции.

В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе-4

Стал известен возможный мотив нападения. В ходе первого допроса выяснилось, что атака была совершена на почве мести и ненависти.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости.

Учитель из Казани рассказал о том, что происходило в классе во время стрельбы (читайте далее).

В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе-7

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.

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В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе-10

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей». Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана. Президент также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии (подробнее здесь).

Хронология трагических событий в казанской школе – читайте здесь.

# Стрельба # Рустам Минниханов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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