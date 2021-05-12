В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе

Новости России. Траур по жертвам жуткой трагедии в Казани объявлен 12 мая в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе.

Погибли девять человек – семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице в тяжелом состоянии.

Стал известен возможный мотив нападения. В ходе первого допроса выяснилось, что атака была совершена на почве мести и ненависти.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости.