В Татарстане объявлен траур по жертвам трагедии в казанской школе

Новости России. Траур по жертвам жуткой трагедии в Казани объявлен 12 мая в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе.
Новости России. Траур по жертвам жуткой трагедии в Казани объявлен 12 мая в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе.
Погибли девять человек – семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице в тяжелом состоянии.
После массового убийства в Казани введен режим контртеррористической операции.
Стал известен возможный мотив нападения. В ходе первого допроса выяснилось, что атака была совершена на почве мести и ненависти.
«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани
Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости.
Учитель из Казани рассказал о том, что происходило в классе во время стрельбы (читайте далее).
В Сети появилось видео, на котором подозреваемый с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.
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Хронология трагических событий в казанской школе – читайте здесь.