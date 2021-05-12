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Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю

12 мая 2021 14:58
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Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Обстановка в регионе накаляется с каждым часом. Боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть жертвы, десятки людей ранены.

Подробности в материале Виктории Пригодской.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-1

Под звуки сирен и в панике жители Израиля, пытаясь спастись, бегут в бомбоубежища. Давний конфликт еврейского государства и сектора Газа вспыхнул с новой силой.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-4

По территории Израиля выпущено более тысячи ракет. Большинство из них удалось перехватить системой ПВО. Однако некоторые авиаудары все же достигли своей цели, оставив разрушительный след во многих жилых кварталах.

Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит (здесь подробнее)?

Сообщается о раненых и нескольких погибших, в том числе о ребенке. Под ударом Тель-Авив, Ашкелон и города, граничащие с палестинским анклавом. Приостановил работу международный аэропорт.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-7

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в секторе Газа. Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС. Кроме того, в результате мощных ответных ударов в регионе погибли более 30 палестинцев, в том числе дети, еще сотни получили ранения.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-10

Это преступление. Это были гражданские лица: женщина и ее дети, парикмахер и владелец магазина. Это люди, которые были на месте происшествия. Они били не по боевикам, не по чиновникам, а по мирным жителям, которые спали в своих домах.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-13

Конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Осложнил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате стычек с полицией пострадали более 700 человек. Стороны настроены решительно и, похоже, идти на уступки пока не собираются.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-16

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
ХАМАС и исламский джихад уже заплатили и заплатят очень высокую цену за свою воинственность.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-19

Исмаил Ханийе, лидер движения «ХАМАС»:
Если Израиль хочет эскалации, сопротивление готово. Если он хочет остановиться, мы тоже готовы.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-22

На фоне обострения конфликта в ряде городов Израиля началась этническая война. В Лоде в столкновения вступили живущие там арабы и евреи. Мэр заявил о полной потере контроля над городом. Туда переброшены дополнительные наряды полиции. Объявлен режим чрезвычайного положения.

Международное сообщество обеспокоено, что ситуация может выйти из-под контроля. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию заявил, что она уже близка к полномасштабной войне (читайте далее).

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-25

Эскалация напряженности в регионе вызвала волну протестов в мире. Акции в поддержку Палестины прошли в Индонезии, Турции и Ливане. А в Лондоне на улицы вышли сторонники и противники действий Израиля.

В Нью-Йорке подобная встреча завершилась столкновениями. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю-28

Чем завершится ожесточенное противостояние на Ближнем Востоке – вопрос открытый.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Биньямин Нетаньяху # Виктория Пригодская # Фотофакт

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