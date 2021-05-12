Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Обстановка в регионе накаляется с каждым часом. Боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть жертвы, десятки людей ранены. Подробности в материале Виктории Пригодской.

Под звуки сирен и в панике жители Израиля, пытаясь спастись, бегут в бомбоубежища. Давний конфликт еврейского государства и сектора Газа вспыхнул с новой силой.

По территории Израиля выпущено более тысячи ракет. Большинство из них удалось перехватить системой ПВО. Однако некоторые авиаудары все же достигли своей цели, оставив разрушительный след во многих жилых кварталах. Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит (здесь подробнее)? Сообщается о раненых и нескольких погибших, в том числе о ребенке. Под ударом Тель-Авив, Ашкелон и города, граничащие с палестинским анклавом. Приостановил работу международный аэропорт.

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в секторе Газа. Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС. Кроме того, в результате мощных ответных ударов в регионе погибли более 30 палестинцев, в том числе дети, еще сотни получили ранения.

Это преступление. Это были гражданские лица: женщина и ее дети, парикмахер и владелец магазина. Это люди, которые были на месте происшествия. Они били не по боевикам, не по чиновникам, а по мирным жителям, которые спали в своих домах.

Конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Осложнил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате стычек с полицией пострадали более 700 человек. Стороны настроены решительно и, похоже, идти на уступки пока не собираются.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

ХАМАС и исламский джихад уже заплатили и заплатят очень высокую цену за свою воинственность.

Исмаил Ханийе, лидер движения «ХАМАС»:

Если Израиль хочет эскалации, сопротивление готово. Если он хочет остановиться, мы тоже готовы.

На фоне обострения конфликта в ряде городов Израиля началась этническая война. В Лоде в столкновения вступили живущие там арабы и евреи. Мэр заявил о полной потере контроля над городом. Туда переброшены дополнительные наряды полиции. Объявлен режим чрезвычайного положения. Международное сообщество обеспокоено, что ситуация может выйти из-под контроля. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию заявил, что она уже близка к полномасштабной войне (читайте далее).

Эскалация напряженности в регионе вызвала волну протестов в мире. Акции в поддержку Палестины прошли в Индонезии, Турции и Ливане. А в Лондоне на улицы вышли сторонники и противники действий Израиля. В Нью-Йорке подобная встреча завершилась столкновениями. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.