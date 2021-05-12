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«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?

12 мая 2021 11:41
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Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Обстановка в регионе накаляется с каждым часом. Боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть жертвы, десятки людей ранены.

Все подробности в материале Виктории Пригодской.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-1

Под звуки сирен и в панике жители Израиля, пытаясь спастись, бегут в бомбоубежища. Давний конфликт еврейского государства и сектора Газа вспыхнул с новой силой.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-4

По территории Израиля выпущено более тысячи ракет. Большинство из них удалось перехватить системой ПВО. Однако некоторые авиаудары все же достигли своей цели, оставив разрушительный след во многих жилых кварталах.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-7

Мы услышали грохот и сирену, пахло дымом. Я вышел на улицу, люди тоже начали выходить. Я предупреждал их, чтобы они не наступали на битое стекло. Я просто помогал людям, а потом приехала полиция.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-10

Сообщается о раненых и нескольких погибших, в числе которых есть и ребенок. Под ударом Тель-Авив, Ашкелон и города, граничащие с палестинским анклавом. Приостановил работу международный аэропорт.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-13

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в секторе Газа. В результате мощных ответных ударов погибли более 30 палестинцев, в том числе дети, еще сотни получили ранения. Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-16

Конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Осложнил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате стычек с полицией пострадали более 700 человек.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-19

На фоне эскалации конфликта в ряде городов Израиля и вовсе началась этническая война. В Лоде в столкновения вступили живущие там арабы и евреи.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-22

Мэр заявил о полной потере контроля над городом. Туда переброшены дополнительные наряды полиции. Объявлен режим чрезвычайного положения.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-25

Международное сообщество обеспокоено, что ситуация может выйти из-под контроля. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию заявил, что она уже близка к полномасштабной войне.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-28

Немедленно прекратите огонь. Мы приближаемся к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны в Газе огромна, и ее оплачивают обычные люди. ООН со всех сторон работает над восстановлением спокойствия. Остановите насилие сейчас же.

«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?-31

Совет безопасности ООН в очередной раз созывает экстренное заседание.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Виктория Пригодская # Фотофакт

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