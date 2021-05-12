«Мы приближаемся к полномасштабной войне». Конфликт Израиля и сектора Газа вспыхнул с новой силой: что сейчас происходит?

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Обстановка в регионе накаляется с каждым часом. Боевое крыло ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ответ были выпущены сотни ракет по военным объектам сектора Газа. Есть жертвы, десятки людей ранены. Все подробности в материале Виктории Пригодской.

Под звуки сирен и в панике жители Израиля, пытаясь спастись, бегут в бомбоубежища. Давний конфликт еврейского государства и сектора Газа вспыхнул с новой силой.

По территории Израиля выпущено более тысячи ракет. Большинство из них удалось перехватить системой ПВО. Однако некоторые авиаудары все же достигли своей цели, оставив разрушительный след во многих жилых кварталах.

Мы услышали грохот и сирену, пахло дымом. Я вышел на улицу, люди тоже начали выходить. Я предупреждал их, чтобы они не наступали на битое стекло. Я просто помогал людям, а потом приехала полиция. Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон

Сообщается о раненых и нескольких погибших, в числе которых есть и ребенок. Под ударом Тель-Авив, Ашкелон и города, граничащие с палестинским анклавом. Приостановил работу международный аэропорт.

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в секторе Газа. В результате мощных ответных ударов погибли более 30 палестинцев, в том числе дети, еще сотни получили ранения. Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС.

Конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Осложнил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате стычек с полицией пострадали более 700 человек.

На фоне эскалации конфликта в ряде городов Израиля и вовсе началась этническая война. В Лоде в столкновения вступили живущие там арабы и евреи.

Мэр заявил о полной потере контроля над городом. Туда переброшены дополнительные наряды полиции. Объявлен режим чрезвычайного положения.

Международное сообщество обеспокоено, что ситуация может выйти из-под контроля. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию заявил, что она уже близка к полномасштабной войне.

Немедленно прекратите огонь. Мы приближаемся к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны в Газе огромна, и ее оплачивают обычные люди. ООН со всех сторон работает над восстановлением спокойствия. Остановите насилие сейчас же.