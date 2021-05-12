СК России о ЧП в казанской школе: подозреваемый находится в неадекватном состоянии

Новости России. В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 мая состоялись похороны погибших. Траурные церемонии сопровождали психологи.
Тем временем девятерых пострадавших перевозят из Казани в клинику Москвы для прохождения дальнейшего лечения. В столицу их доставит спецборт МЧС.
Напомним, 11 мая вооруженный 19-летний парень вошел в здание школы, взорвал самодельное взрывное устройство, ранил двух сотрудников и пошел убивать остальных. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.
«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани (подробнее здесь).
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение. Сегодня злоумышленнику предъявят обвинения.
По данным Следственного комитета, подозреваемый находится в неадекватном состоянии, что препятствует полноценному проведению с ним следственных действий.