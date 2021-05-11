«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

…богом, просто осознал я это. Осознал я это не сразу, месяца два назад я это осознал. А летом у меня начал пробуждаться монстр… Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть.

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости. В учебном заведении его охарактеризовали как тихого и неконфликтного студента.