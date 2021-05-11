Прямой эфир

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

11 мая 2021 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани-1

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

Стал известен возможный мотив нападения. Атака могла быть совершена на почве мести и ненависти.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани-4

В Сети появились кадры допроса подозреваемого.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани-7

богом, просто осознал я это. Осознал я это не сразу, месяца два назад я это осознал. А летом у меня начал пробуждаться монстр… Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть.

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости. В учебном заведении его охарактеризовали как тихого и неконфликтного студента.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани-10

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу. Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани-13

Читайте также:

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

# Стрельба # Рустам Минниханов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»
11 мая 2021 13:49

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани
11 мая 2021 13:16

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли
11 мая 2021 12:41

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли