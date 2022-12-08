«Юлия Чичерина, Олег Газманов, Александр Маршал». Кто сейчас поёт про СВО?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.
Григорий Азаренок, СТВ:
В ВОВ сразу же появлялись эти знаменитые песни, которые мы до сих пор со слезами поем: и «Темная ночь», и «Катюша». И работали по культурному фронту по всеми миру. Сталинские, Ленинские премии мы давали и зарубежным деятелям культуры. Сразу же появлялись фильмы в ВОВ. Сегодня Владимир Путин награждал героев России, но мы не видим там много. Мы не видим кино про героев СВО, только про группу «Вагнер» сняли, а больше мы не видим. Нет кино про Зою, нет кино про Матросова, а герои эти есть, они совершают великие подвиги. Как развернуть систему еще больше? Деятели культуры не хотят или кто-то этому мешает?
Вадим Манукян, главный редактор «Журналистской правды», блогер и журналист:
Это кино появляется. Все-таки частная инициатива сегодня в России присутствует, благодаря этому мгновенно появляются фильмы о героях СВО. Это тоже важно учитывать. Все-таки не всегда стоит пенять на государство, которое должно помогать.
Григорий Азаренок:
Я поэтому и сказал: деятели культуры, что ли, сами не хотят? Кто мешает?
Вадим Манукян:
Абсолютно никто не мешает. Я не против того, чтобы снова появился государственный заказ на подобные картины, как это было в Советском Союзе. Мне кажется, если сейчас это штучное какое-то кино, которое действительно важно для государства в период СВО… Конечно, я уверен, что это произойдет. Скорее всего, это уже сегодня и снимается. Все равно Министерство культуры заказ определенный делает на это направление, поэтому просто не мгновенно. Частная инициатива просто видна сразу, потому что люди-патриоты, которые в России, действительно на собственные деньги делают это кино, и мы видим результат мгновенно. Это механизм, который работает сразу. Государству нужно чуть больше времени, чтобы реализовать контракты, закупки, все определенные формальности, которые необходимо соблюсти.
Что касается творчества, мы прекрасно знаем, что есть Юлия Чичерина, Олег Газманов, Александр Маршал – много я этих фамилий назову. В первый день СВО появился SHAMAN с песней, которая на целый год стала хитом, – «Я Сталин». Потом песня «Я русский». Много вещей появляется, которых мы не видели, словно этого и не происходило. А в этом году буквально россыпь новых артистов появляется. На самом деле, не такие же и новые, потому что та же Юта давно пела, та же Юлия Чичерина все время была на линии передовой. Очевидно, что они были, просто их стали замечать, их стали больше показывать, они стали по-настоящему героями, которые вышли на Красную Площадь в День воссоединения новых регионов. Это был прекраснейший концерт. Это было удивительное единение народа и культурного фронта, который действительно сегодня начал объединяться и вдохновлять людей в России.
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