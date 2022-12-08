«Юлия Чичерина, Олег Газманов, Александр Маршал». Кто сейчас поёт про СВО?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян. Григорий Азаренок, СТВ:

В ВОВ сразу же появлялись эти знаменитые песни, которые мы до сих пор со слезами поем: и «Темная ночь», и «Катюша». И работали по культурному фронту по всеми миру. Сталинские, Ленинские премии мы давали и зарубежным деятелям культуры. Сразу же появлялись фильмы в ВОВ. Сегодня Владимир Путин награждал героев России, но мы не видим там много. Мы не видим кино про героев СВО, только про группу «Вагнер» сняли, а больше мы не видим. Нет кино про Зою, нет кино про Матросова, а герои эти есть, они совершают великие подвиги. Как развернуть систему еще больше? Деятели культуры не хотят или кто-то этому мешает?

Вадим Манукян, главный редактор «Журналистской правды», блогер и журналист:

Это кино появляется. Все-таки частная инициатива сегодня в России присутствует, благодаря этому мгновенно появляются фильмы о героях СВО. Это тоже важно учитывать. Все-таки не всегда стоит пенять на государство, которое должно помогать. Григорий Азаренок:

Я поэтому и сказал: деятели культуры, что ли, сами не хотят? Кто мешает?