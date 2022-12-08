В Гондурасе ведут войну с вооружёнными бандами. В стране ввели режим ЧП

Новости Гондураса. Власти Гондураса ввели чрезвычайное положение в нескольких районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти экстренные меры приняты из-за начавшейся войны с вооруженными бандами, которые взяли под контроль крупнейшие города страны.

Преступники терроризируют местных жителей и вымогают деньги у бизнесменов и даже у госпредприятий. На рэкете банды зарабатывают до 740 миллионов долларов в год, что составляет почти 3 % ВВП страны. Чтобы остановить беззаконие и навести порядок, в крупные города страны брошены тысячи хорошо вооруженных полицейских. Там приостанавливается действие некоторых конституционных прав, что позволяет правоохранителям арестовывать подозрительных лиц, а также ранее выявленных преступников или группы без ордера.