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В Гондурасе ведут войну с вооружёнными бандами. В стране ввели режим ЧП

08 декабря 2022 18:30
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Новости Гондураса. Власти Гондураса ввели чрезвычайное положение в нескольких районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти экстренные меры приняты из-за начавшейся войны с вооруженными бандами, которые взяли под контроль крупнейшие города страны.

В Гондурасе ведут войну с вооружёнными бандами. В стране ввели режим ЧП-1

Преступники терроризируют местных жителей и вымогают деньги у бизнесменов и даже у госпредприятий. На рэкете банды зарабатывают до 740 миллионов долларов в год, что составляет почти 3 % ВВП страны. Чтобы остановить беззаконие и навести порядок, в крупные города страны брошены тысячи хорошо вооруженных полицейских. Там приостанавливается действие некоторых конституционных прав, что позволяет правоохранителям арестовывать подозрительных лиц, а также ранее выявленных преступников или группы без ордера.

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# Криминал # Фотофакт

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