Варшава и Берлин договорились о поставках систем противоракетной обороны

Новости Польши. Польша размещает все больше вооружения на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, Варшава и Берлин договорились о поставках немецких систем противоракетной обороны.

В ближайшее время прибудут три батареи зенитно-ракетного комплекса «Патриот». На днях в Польшу приедет экспертная группа, которая обсудит технические детали, в том числе возможное местонахождение ПВО, необходимую инфраструктуру и вопросы налаживания систем связи и управления. Стоит отметить, что Варшава закупит у США военную технику на 4 миллиарда долларов. В частности, на вооружение польской армии поступят новейшие танки «Абрамс». А несколько дней назад Польша уже получила первую партию южнокорейских танков и пушек. Всего же Сеул отправит Варшаве военную технику на 12 миллиардов долларов.