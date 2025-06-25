Новости по тегу #Юлия Чичерина

Сейчас я думаю, что старая система пиндосовская шоу-бизнеса потихонечку сыпется. С появлением искусственного интеллекта, смена парадигмы будет вообще в шоу-бизнесе. Почему я и надеюсь, что сейчас, возможно, начнется благодаря этому возрождение искусства.
Но они продались. Как Проханов (Александр Андреевич) говорит, что мы – это храм на холме, а не град на холме. Град на холме – это что? Это Вавилон как раз: страсти, блуд, безмерное потребление.
Просто все жопы повернулись и ждут, когда это закончится. Это не закончится, пока мы этого не закончим все вместе, взявшись за ручки. А так это будет все хуже и хуже. Вот, пожалуйста. Все же как видно, что происходит. Надо просто внимательно смотреть.
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