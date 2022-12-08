Помните фото бойца внутренних войск, которого осуждали в Сети? Азарёнок рассказал, что случилось с его семьёй

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Помните знаменитую фотографию бойца внутренних войск, который стоит и показывает руками на лежащего протестующего? Там же есть видео, где боец ВВ оттащил из-под машины и сказал: я ему помочь хочу. Но так загнобили, затравили те, кто на лавочку вставал, что супруге этого бойца (а она работала в частном фитнес-центре) сказало руководство: не уйдешь от своего фашиста – мы тебя уволим. Супруга ушла. Такая вот супруга, конечно, но тем не менее. Или эти частные медцентры, которые справки липовые выписывали или на забастовки закрывались. Правильно Президент сказал: закрылись – больше не открываются.

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